’Nu zit je in een aparte kamer, alleen. Dat is beter, zeggen ze’

Lieve Oma,

Ik herinner het me nog zo goed, hoe leuk wij het samen hadden. Het maakte niet uit wat we samen deden. Als wij samen waren scheen altijd de zon.

Nu zijn je handen koud, je ogen ingevallen en je stem bibbert wanneer je me probeert te vertellen wat er is. Meestal snap ik je niet, omdat de woorden die je zegt niet bestaan. Maar als ik in je ogen kijk, zie ik wat je voelt. Ik ken je zo goed. Ik...