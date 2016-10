Zeeweg in Overveen afgesloten na autobrand

OVERVEEN - Door een autobrand is de Zeeweg vanaf het strand naar Overveen afgesloten voor al het verkeer.

Door Lotte Verheul - 7-10-2016, 21:03 (Update 7-10-2016, 22:24)

De Zeeweg is vrijdagavond tussen Bloemendaal aan Zee en Overveen afgesloten nadat er een auto in de brand was gevlogen. Een automobilist reed over de Zeeweg toen het rond half negen ter hoogte van camping Bloemendaal misging en er rook uit de auto kwam.

De man zette de auto aan de kant en alarmeerde de brandweer. De brandweer kwam ter plaatse om de autobrand te blussen.

Het kostte de nodige moeite om de vlammen onder controle te krijgen. Nadat de brand geblust was heeft een bergingsbedrijf de wagen weggesleept.

Een technisch mankement is vermoedelijk de oorzaak van de brand.