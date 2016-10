Onder auto verstopte snorfietser heeft acht keer teveel gedronken

ANP

HAARLEM - Een bestuurder van een snorfiets is zaterdagavond aangehouden in Haarlem omdat hij acht keer de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken.

Door Daniël Mol - 9-10-2016, 8:21 (Update 9-10-2016, 9:01)

Agenten kwamen de man op het spoor toen hij met zijn snorfiets op hoge snelheid over de Dreef in Haarlem reed. Toen de snorfietser door had dat hij gevolgd werd, sloeg hij plotseling via het fietspad linksaf het Wijde Geldelozepad in.

De politie kon de man niet volgen over het fietspad, dus besloten zij om via de Tempeliersstraat de andere kant van het Wijde Geldelozepad in te rijden.

Verstoppertje

Daar troffen zij een persoon aan die zich onder een auto had verstopt. Zijn snorfiets stond achter de auto waaronder hij zich had verstopt.

Op het bureau bleek dat de man acht keer de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken. Daarnaast bleek zijn snorfiets 18 kilometer per uur harder te kunnen rijden dan toegestaan.

Het rijbewijs van de man is ingevorderd. De drankrijder zal zich voor de rechtbank moeten verantwoorden.