Man dreigt gaskraan in woning open te zetten in Haarlem

Foto: Michel van Bergen Bekijk Fotoserie

HAARLEM - Een verwarde man heeft zondagavond voor een hoop consternatie gezorgd aan het Van Zeggelenplein in Haarlem. De man had gedreigd de gaskraan in zijn woning open te zetten. De politie nam geen enkel risico en zette een groot gebied rondom het Van Zeggelenplein af. De brandweer werd opgeroepen om stand-by te staan.

De bewoners van woningen rondom die van de verwarde man werden door de politie telefonisch benaderd. Diverse mensen kwamen, al dan niet met huisdier, naar buiten en werden op het Prinses Beatrixplein door de hulpdiensten opgevangen.

Foto: Michel van Bergen

Naast onderhandelaars van de politie werden ook Liander en een arrestatieteam opgeroepen om hulp te bieden. Onderhandelaars van de politie zijn tegen middernacht met een gasmeter naar de woning gegaan. Het arrestatieteam was zich ondertussen aan het klaarmaken om eventueel te worden ingezet. De man ging echter direct met de onderhandelaars mee naar buiten. Hij is, samen met zijn twee hondjes, aangehouden en met een politiebusje afgevoerd. Na metingen in de woning bleek dat de gaskraan niet was open gezet.

De geëvacueerde bewoners die op het Prinses Beatrixplein stonden te wachten konden vervolgens weer terug naar hun woning. Het Van Zeggelenplein is al met al zo’n anderhalf uur afgesloten geweest.