De band tussen een Vlaamse heilige en Haarlem

Een oktober is de geboortedag van de heilige Bavo (overleden in 654). Aanleiding voor de Vereniging Vrienden van de Grote Kerk om rond die datum met lezingen, muziekuitvoeringen en deze keer ook met de presentatie van Thomas von der Dunks boek over de toren, de aandacht op de kerk te vestigen.

Volgens Von der Dunk verwijst de uivormige bekroning van de 16e-eeuwse toren naar de koepels van Jeruzalem, waarnaar toen al bedevaarten werden georganiseerd. Door een houten model van de toren van de hand van Theo van Paradijs op een schaal van 1:25 – hij is het allemaal hoog in de toren gaan opmeten – kon bovendien de constructie worden bewonderd.

De Haarlemse kerk is genoemd naar de Vlaamse edelman Alwin of Allowin die een liederlijk leven leidde, maar na het overlijden van zijn vrouw tot inkeer kwam, kluizenaar werd en wonderen verrichtte. Hij nam de naam Bavo aan, waarschijnlijk een troetelnaampje uit zijn jeugd.

Na zijn dood werd hij rond Gent als heilige vereerd, een verering die naar Haarlem oversloeg door de banden tussen de grafelijke families. Dirk II (930-988) van Holland verloofde zich op ongeveer achtjarige leeftijd met Hildegarde, dochter van de graaf van Vlaanderen.

De graven van Holland, nauwelijks meer dan bendeleiders, verkregen zo aanzien. De familie waarmee zij zich verbonden, stamde immers af van Karel de Grote, al had de grootvader van de bruid daartoe een achterkleindochter van de keizer moeten schaken. Na zijn verloving bleef Dirk tot zijn meerderjarigheid in Gent.

Eenmaal graaf stichtte hij in Egmond, op de grens van het gebied van de heidense Friezen, een abdij. Onduidelijk is in hoeverre vroomheid een rol speelde, maar expansiedrift was vermoedelijk doorslaggevend. Vanuit het klooster moesten de Friezen worden gekerstend, om vervolgens onder het grafelijk gezag te worden gebracht.

Ondertussen bleven de Vlaamse connecties nauw. Toen zijn schoonvader in 965 overleed, wist Dirk zelfs Graaf van Gent te worden. Ook kwamen de eerste Egmondse monniken uit Gent. Zij namen relieken van St. Bavo mee. Bovendien werd aan het Grafelijke hof in Haarlem een Bavokapel ingericht.

Het was dan ook geen probleem dat Bavo stond afgebeeld op het Gentse edelmetalen altaarfront dat Dirk aan zijn abdij wilde schenken. In de loop der eeuwen raakte Bavo met Haarlem verbonden en ontstonden er legendes over Bavo’s Haarlemse wonderen.

Zo wil het verhaal dat de heilige in 1268, toen Gijsbert van Amstel de Kennemers had opgehitst om Haarlem te belegeren, met getrokken zwaard op de wolken verscheen en hen op de vlucht joeg. Toen zijn kerk in 1578 in protestantse handen viel en moest worden gezuiverd van katholieke symbolen, lukte het niet om Bavo’s beeld neer te halen. De touwen waarmee het moest worden weggetakeld, werden door het beeld met eigen zwaard doorgesneden. Zijn belagers vielen op de Oude Groenmarkt te pletter.

Pas in 2008 werd het sterk verweerde beeld naar beneden gehaald. Met steun van de Vereniging Vrienden van de Grote Kerk werd het vervangen door een nieuw beeld. Bavo waakt nog steeds over zijn stad.