Verwarde man dreigde uit wanhoop met gaskraan

Foto Michel van Bergen Bewoners Van Zeggelenplein werden tijdelijk geëvacueerd.

HAARLEM - Financiële problemen en zorgen over zijn gezondheid: het groeide hem langzaam maar zeker boven het hoofd, zo vertellen bewoners aan het Van Zeggelenplein in Haarlem-Oost over hun buurman.

Door Richard Stekelenburg - 10-10-2016, 17:28 (Update 10-10-2016, 17:28)

Zondagavond laat stond er ineens een legermachtje aan politie en brandweer voor hun lage flatgebouw aan de noordkant van het plein. De buurman dreigde met behulp van een open gaskraan een dramatisch einde aan zijn problemen te maken.

,,Nee, dit had ik niet verwacht’’, vertelt een 35-jarige bewoner.

,,Ik wist dat hij het niet...