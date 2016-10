Prehistorische vondsten Delftplein

HAARLEMHAARLEM - Bij archeologisch onderzoek op het Delftplein in Haarlem zijn sporen van prehistorische bewoning gevonden.

Bij archeologisch onderzoek op het Delftplein in Haarlem zijn sporen van prehistorische bewoning gevonden. Het gaat onder meer om ploegsporen, aardewerk, pootafdrukken van koeien en greppels. Een en ander lijkt erop te wijzen dat hier in de late bronstijd of ijzertijd een boerderij heeft gestaan. Nader onderzoek moet meer duidelijkheid brengen.