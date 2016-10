Tragische dood ’Blonde Turk’ dompelt Schalkwijk in rouw

HAARLEM - De Turkse gemeenschap in Haarlem, en met name in Schalkwijk, verkeert in grote shock na de gewelddadige dood van automonteur Hakan Arabas (44) uit Meerwijk, bijgenaamd 'De Blonde Turk'. De rouw was maandag ook voelbaar op openbare basisschool Erasmusschool, die een van Arabas’ kinderen school gaat.

Door John Oomkes - 10-10-2016, 23:19 (Update 10-10-2016, 23:19)

Arabas was zaterdagavond met twee vrienden uit in Amsterdam-West. Hij werd dodelijk getroffen bij een schietpartij voor de deur van het café Ulfet 2 op de hoek van de Jan Evertsenstraat en de Admiraal...