Leerlingen door het dolle heen voor Joke

PR Joke de Jong (links) met de minister en de leraren van het jaar van de basisschool, speciaal onderwijs en het MBO

HAARLEM - ,,Jeetje, het gaat over mij’’, dacht Joke de Jong toen ze zaterdagmiddag uit de mond van minister van Onderwijs Jet Bussemaker de beschrijving van de leraar van het jaar hoorde. De minister had het over: ,,Iemand die op alle niveaus kan meepraten.’’

Door Anouk Kragtwijk - 10-10-2016, 17:13 (Update 10-10-2016, 17:13)

Maandagochtend is Joke de Jong met haar leerlingen op de fiets naar de jeugdherberg in Noordwijk. Ze is op kamp, met haar mentorgroep. ,,Hier gaat het uiteindelijk om, voor de klas staan.’’ Haar mentorleerlingen waren er zaterdag ook....