Vrouw zit drie kwartier opgesloten in kluisruimte van bank aan Houtplein in Haarlem

Rowin van Diest Bekijk Fotoserie

HAARLEM - Een vrouw heeft maandagmiddag ruim drie kwartier opgesloten gezeten in een kluisruimte van de ABN AMRO-bank aan het Houtplein in Haarlem.

Aan het einde van de middag was de vrouw naar de bank om daar waardevolle bezittingen in haar persoonlijke kluisje te stoppen. Op een gegeven moment viel door onbekende oorzaak de stevige toegangsdeur naar de kluisruimte dicht.

De vrouw zat hierdoor opgesloten in de kluisruimte en kon geen kant meer op. Ze raakte na verloop van tijd in paniek. Hierbij heeft zij handelingen verricht, waardoor het alarm in de bank afging.

Veel politie

Medewerkers zagen via camerabeelden plots de in paniek geraakte vrouw in de kluisruimte zitten. Omdat niet duidelijk was wat er aan de hand was, en of de vrouw kwade bedoelingen had, kwam de politie massaal ter plaatse.

Agenten zijn samen met politiehond Jimi naar de kluisruimte toegegaan. Daar troffen zij de vrouw aan en werd het verhaal snel duidelijk. Ze kon na een klein uur de kluisruimte weer verlaten.

Er zal worden onderzocht hoe de stevige toegangsdeur naar de kluisruimte dicht heeft kunnen vallen.