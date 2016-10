Met ronkende motoren mee als laatste wens

United Photos/Paul Vreeker Lia Schaap mag mee met de motoren. Links dochters Gabrielle en Natacha

HAARLEM - Onder het motto ’Mama’s laatste droom’ maakten ruim honderd motorrijders maandagavond een tocht door Haarlem-Noord. Lia Schaap (64) uit de Talmastraat zat in een zijspan. Lia heeft nierkanker en is terminaal. Haar laatste droom werd werkelijkheid: mee met een stoet motoren.

Door Paul Lips - 10-10-2016, 19:59 (Update 10-10-2016, 19:59)

Rond half zes staan in de Rozenhagenstraat in de Patrimoniumbuurt al heel wat motoren opgesteld. Het initatief komt van Lia’s dochters Gabrielle en Natchacha. Zij deden een oproep op Facebook. Gabrielle: ,,Ons eerste idee was dat er misschien een...