Verschillende bekeuringen uitgedeeld tijdens verkeerscontrole in Heemstede

Zet het Drostemannetje maar op de Grote Markt neer

Decennialang stond het Drostemannetje fier bovenop de chocoladefabriek aan het Spaarne. Het verdween uit het stadsbeeld toen er appartementen in het monument kwamen. Nu komt het tijdelijk terug in de tuin van het Haarlemse ABC Architectuurcentrum, maar het verdient een definitieve en prominente plek in deze stad: Zet het Drostemannetje maar op de Grote Markt neer.