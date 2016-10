Denk ziet brood in Haarlem

HAARLEM - Politieke partij Denk ziet brood in een lokale Haarlemse afdeling van hun beweging.

’In potentie zit hier een interessante achterban met een iets conservatieve kijk op het leven’

Kamerleden van Denk hebben al in mei en juni van dit jaar verkennende gesprekken gevoerd met jonge sympathisanten uit de Turkse en Marokkaanse gemeenschap in Haarlem.

Desgevraagd wil de woordvoerder van de kamerleden Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk dat ontkennen noch bevestigen. Er zijn evenwel foto’s van hun bezoeken aan de Turkse moskee aan de Wenenstraat in Schalkwijk en de Marokkaanse vereniging in Schalkwijk. Kamerlid Kuzu ging op 3 juli op de foto met vier jonge Turkse Haarlemmers bij een gezamenlijke iftar-maaltijd in Zoetermeer.

Denk meldde zaterdag dat het Alkmaarse gemeenteraadslid Mohamed Keskin - eerder afgesplitst van de PvdA - de overstap naar Denk maakt. Domeinnamen voor lokale afdelingen zijn al gereserveerd.

In Haarlem staat de moskee aan de Wenenstraat net als Denk bekend om de steun aan Erdogan. Ten tijde van de coup, en ook bij de Turkse verkiezingen werd er in Schalkwijk druk geflyerd en rondgebeld ten faveure van de AK-partij van de premier.

Oud-PvdA-gemeenteraadslid Oktay Özcan zegt dat het hem niets zou verbazen als Denk bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een eigen lijst presenteert. „In potentie zit hier een interessante achterban, die een iets conservatievere kijk op islam en het leven voorstaat.”

In Haarlem staan 6520 mensen met een Turkse afkomst ingeschreven, en nog eens 5181 met wortels in Marokko.

Özcan, betrokken bij Diyamet in Haarlem zegt niet benaderd te zijn door Denk en niets gemeen te hebben met de jonge partij. „Maar een of twee zetels in de raad moet haalbaar zijn voor ze. Toen ik verkozen werd, had ik genoeg stemmen voor een zetel.”