Taalcursus dure grap voor statushouders

HAARLEM - Haarlemse statushouders die kiezen voor taalcursussen aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam kunnen door hun keuze in financiële problemen komen. Ze zijn daar niet voldoende van op de hoogte.

Door Nadieh Bindels - 11-10-2016, 13:15 (Update 11-10-2016, 13:39)

De cursus heeft een hoog niveau en is relatief duur. Tientallen Haarlemse statushouders zijn van de taalcursus die ze in Haarlem volgden overgestapt naar de VU. Ze gaan ervan uit dat het daar beter en sneller is. Verwacht wordt dat lang niet iedereen die overstapt naar de VU het niveau...