Café Emrah alweer gedwongen dicht

Café Emrah aan de Kennemerstraat in Haarlem moet op last van de burgemeester opnieuw zijn deuren gesloten houden.

Dit keer gaat het om vier weken. Burgemeester Wienen legt de sanctie op omdat er onlangs opnieuw geen leidinggevende in de zaak aanwezig was, wat volgens de vergunning een vereiste is. Het is al de vierde keer dat Café Emrah dit jaar dicht moet.