OM eist cel tegen Haarlemmer (45) voor seks met meisje (15)

HAARLEM - Tegen een Haarlemmer (45) die maandenlang een stiekeme seksuele relatie had met een meisje van 15, heeft het OM dinsdag voor de rechtbank in Haarlem twintig maanden cel waarvan de helft voorwaardelijk geëist.

Door Kees van der Linden - 11-10-2016, 19:21 (Update 11-10-2016, 19:21)

Steigerbouwer Marcel B. trok eind 2014, toen hij dakloos raakte, bij een vriend in huis. De vriend, die net was gescheiden, woonde samen met zijn 15-jarige dochter. Tussen Marcel en de dochter ontstond na verloop van tijd een liefdesverhouding die maandenlang voortduurde. In het geheim, want de...