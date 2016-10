Twee verdachte mannen gezocht in Hillegom

HILLEGOM - Bij de Haven in Hillegom is de politie woensdagochtend in verband met een inbraak rond een woning op zoek naar twee licht getinte mannen. De verdachten zijn rond de 27 jaar.

Door Jan Balk - 12-10-2016, 11:28 (Update 12-10-2016, 11:48)

Eén van de twee verdachten droeg een rugtas. De politie meldt op Twitter dat de twee mannen er in een kleine goudkleurige auto vandoor gingen.