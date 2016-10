Bestelbusje van koerier gestolen in Haarlem

HAARLEM - Op de Noorwegenstraat in Haarlem is dinsdagavond een bestelbusje gestolen. Op het moment van de diefstal was de koerier net een pakketje aan het afleveren.

Door Jan Balk - 12-10-2016, 12:11 (Update 12-10-2016, 12:11)

De koerier merkte later bij terugkomst dat zijn bus weg was. De politie heeft in de omgeving tevergeefs gezocht naar het busje en is op zoek naar getuigen.