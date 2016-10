Opening duurzaamheidsloket Haarlemmer Kweektuin

HAARLEM - Haarlemmers die meer informatie willen over duurzamer leven kunnen vanaf vrijdag terecht bij het duurzaamheidsloket in de Haarlemmer Kweektuin. Vrijdag om 16 uur wordt het loket officieel geopend door wethouder Cora-Yfke Sikkema.

Door Nadieh Bindels - 12-10-2016, 12:43 (Update 12-10-2016, 12:43)

Via de website van de Groene Mug was het al mogelijk om informatie te vinden over duurzaamheid. Maar bij het loket is het ook mogelijk om er met duurzaamheidsambtenaren over te praten en vragen te stellen. Het loket is vanaf komende vrijdag iedere vrijdag open van 13 tot en met 16 uur.

Volgens duurzaamheidsambtenaar Christien van Verseveld was er behoefte aan een plek waar mensen vragen kunnen stellen over duurzamer leven. „We hebben dit via het digipanel onderzocht. Daarbij is het ook de wens vanuit de landelijke politiek dat mensen bij de gemeente informatie kunnen krijgen over duurzaamheid.” Mensen willen bijvoorbeeld meer informatie over zonnepanelen en de kosten daarvan.

Mensen kunnen bij het loket terecht met vragen over allerlei onderwerpen die met duurzaamheid te maken hebben zoals reizen, kleding, voeding en wonen. „Alle ambtenaren die bij het loket werken, weten veel van duurzaamheid. Mochten we het toch niet weten, dan kunnen we mensen doorverwijzen binnen ons duurzame netwerk”, vertelt Van Verseveld.

Naast de opening is er een duurzame route met kraampjes langs het Kabouterpad in de Kweektuin. Ook is er de mogelijkheid om kennis te maken met duurzame ondernemers uit de stad.