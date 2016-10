27 statushouders met vaste woning in Zandvoort

ANP

ZANDVOORT - In Zandvoort zijn dit jaar tot nu 27 asielzoekers doorgestroomd naar een reguliere woning. Het gaat deels om gezinnen, deels om alleenstaanden.

Door Richard Stekelenburg - 12-10-2016, 14:47 (Update 12-10-2016, 16:07)

Van hen stroomden 21 door vanuit de tijdelijke opvang voor statushouders aan de Kostverlorenstraat. De andere betrokken hun nieuwe woning al in januari en februari, voordat die opvang gereed was.

Inmiddels rijst in Zandvoort de vraag of de voormalige panden van Kenter Jeugdhulp (Het Spalier) aan de Kostverlorenstraat ook volgend jaar nog wel in gebruik zouden moeten blijven voor...