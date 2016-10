Videoportret: Joël de Tombe over Performer Collective

HAARLEM - Performer Collective is een muziekcollectief dat is opgericht door oud-Haarlemmer Joël de Tombe (acteur, zanger). Het collectief bestaat uit 35 muzikanten uit Nederland. En altijd present op Haarlem Jazz.

Door Fokke Zaagsma - 22-10-2016, 6:00 (Update 22-10-2016, 6:00)

Acteur en zanger Joël de Tombe, deelnemer aan Idols in 2003, richtte de band op met acteur en zanger. Dat gebeurde in café Stiels in Haarlem.

De band treedt steeds op in wisselende samenstelling, maar speelt zeker op Haarlem Jazz (video van optreden 2016).

Studenten van de opleiding Media en Entertainment Management van InHolland Haarlem maakten een videoportret: Joël de Tombe vertelt over zijn Performer Collective.