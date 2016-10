Noodklok overvallen op woning

Archieffoto Michel van Bergen Overval in wning aan Brammershoop in Haarlem.

HAARLEM - Het aantal gewelddadige overvallen in Haarlem en omgeving is vorig jaar weliswaar gehalveerd, maar criminologen luiden toch de noodklok. Steeds vaker kiezen criminelen namelijk voor een woningoverval waar de pakkans vrijwel te verwaarlozen is.

Door Jacob van der Meulenj.van.der.meulen@hollandmediacombinatie.nl - 12-10-2016, 19:04 (Update 12-10-2016, 19:10)

De waarschuwingen werden donderdag geuit door de criminologen Ben Rovers en Cyrille Fijnaut die overigens zes jaar geleden al een verontrustend rapport opstelden over overvallen in Nederland. Ook toen signaleerden ze dat overvallers het minder gemunt hebben op banken en detailhandel, maar dat er een toename...