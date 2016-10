Drietal betrapt tijdens installatie wietplantage in woning Zandvoort

Foto: archief

ZANDVOORT - In een woning aan het Kerkplein in Zandvoort zijn woensdagmiddag drie personen aangehouden. De drie mannen waren hier in een woning een wietplantage aan het opzetten.

De politie was getipt over de wietplantage in aanbouw en ging naar de woning toe. In het pand vonden agenten ventilatiebuizen, transformatoren en andere benodigdheden voor een hennepkwekerij. Ook waren de muren en het plafond voorzien van isolatiefolie. De spullen zijn in beslag genomen.

De drie mannen die in de woning bezig waren om de hennepkwekerij te installeren zijn aangehouden. Het gaat om een 44-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, een 26-jarige Amsterdammer en een 45-jarige Amsterdammer.

De politie is een onderzoek gestart.