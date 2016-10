’Gratis stalling station werkt’

sjaak smakman De achterste stalling in Heemstede bij aanvang van de proef. Nu staat hij veel voller.

HEEMSTEDE - De proef met het gratis stallen van fietsen in de NS-stalling bij het station werkt. Volgens NS zitten zowel het deel met het draaihek als het bewaakte deel goed vol.

Door Sjaak Smakman - 13-10-2016, 13:37 (Update 13-10-2016, 13:59)

Heemstede en Bloemendaal betalen NS 60 mille om de 550 betaalde plekken twee jaar lang gratis te maken. De proef verloopt tot nu toe succesvol.

Het bewaakte deel van 400 plekken staat gemiddeld voor driekwart, de 150 plekken in het verder weg liggende deel met een draaihek staat altijd bijna helemaal vol. De proef loopt medio 2017 af. Daarna gaat Heemstede, Bloemendaal en de NS in gesprek over hoe het verder gaat.