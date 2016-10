’Armoede in Hillegom aanpakken’

HILLEGOM - Om een stap te maken in de aanpak van de armoede wil het Hillegomse CDA meer inwoners recht geven op de aanvullende collectieve ziektekostenverzekering. De partij wil daarvoor een motie indienen.

Door Sjaak Smakmans.smakman@hollandmediacombinatie.nl - 13-10-2016, 16:49 (Update 13-10-2016, 18:28)

Momenteel kunnen inwoners met een inkomen tot 110 procent van het minimumloon (netto 1650 euro per maand voor een gezin) via de gemeente een fikse korting krijgen op hun (aanvullende) ziektekostenverzekering bij Zorg en Zekerheid.

Op de basisverzekering is dat bijna tien euro per persoon, voor de aanvullende verzekeringen is...