Oog in oog met middeleeuwse Haarlemmer Cornelis

HAARLEM - Met de reconstructie van een van de middeleeuwse, op de Botermarkt gevonden skeletten staat Haarlem vanaf nu oog in oog met een van zijn vijftiende-eeuwse bewoners. Cornelis is hij gedoopt, en hij is vanaf donderdag te zien in het jarige Archeologisch Museum Haarlem aan de Grote Markt. Het ’leukste museum onder de grond’ viert deze maand dat het precies 25 jaar geleden werd opgericht.

Door Richard Stekelenburg - 13-10-2016, 21:00 (Update 13-10-2016, 21:52)

Daar staat hij dan: een ogenschijnlijk gewone jongen. Hij is begin dertig en net geen 1,74...