Directeur Duppen wil stilletjes weg bij Kunst centrum Haarlem

Leo Duppen: 20 jaar lang stuwende kracht. Foto United Photos/Toussaint Kluiters

HAARLEM - Leo Duppen stapt na twintig jaar op als directeur van Kunst centrum Haarlem (KcH), wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Duppen vertrekt eind dit jaar met stille trom: ,,Eigenlijk ga ik gewoon door. Ik zet een consultancy op voor kunstenaars.’’

Door John Oomkesj.oomkes@hollandmediacombinatie.nl - 14-10-2016, 6:49 (Update 14-10-2016, 6:49)

Het Kunst centrum Haarlem is de voortzetting van de SBK, de Stichting Beeldende Kunst die in maart 1971 is geopend. Oprichtster Jannie Sipkes startte de SBK destijds vanuit het idealistisch oogpunt om beeldende kunst bij de mensen thuis te...