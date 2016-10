’Bij apenkooien gaat het om het spelplezier’

Foto United Photos/Rob van Wieringen Lekker apenkooien bij PlayActive.

Apenkooien in een gymzaal zoals je dat op de lagere school deed. Ook volwassenen zijn er vandaag de dag voor te porren. Mandy Langbroek van PlayActive brengt ze in Haarlem bij elkaar. ,,Mensen moeten vaak hun schroom overwinnen, maar als ze eenmaal bezig zijn is het plezier groot.’’

Door Paul Lips - 13-10-2016, 16:07 (Update 13-10-2016, 16:07)

Mandy Langbroek is in het bezit van de Bachelor en Master Bewegingswetenschappen met afstudeerrichting Psychomotorische Therapie. Ze werkte als psychomotorisch therapeut bij De Hartekamp Groep, maar is inmiddels volledig in beslag genomen door PlayActive,...