Woningen ontruimd door felle schuurbrand in Haarlem

Foto: Rowin van Diest Bekijk Fotoserie

HAARLEM - Een schuur achter een woning aan de Van Loostraat in de Leidsebuurt in Haarlem is donderdagavond verwoest door een brand.

Door Internetredactie - 13-10-2016, 21:46 (Update 13-10-2016, 22:23)

Rond20.30 uur merkte de bewoonster van de woning de brand op. Zij deed nog een poging om de brand met een emmer water te blussen, maar het vuur greep te snel om zich heen.

In korte tijd stond de gehele schuur in lichterlaaie. De brandweer schaalde snel de brand op naar middelbrand.

De politie sloot de straat af. Enkele omliggende woningen werden ontruimd. Brandweerlieden zijn direct begonnen met het blussen van de brand.

In de schuur bleken meerdere gasflessen aanwezig te zijn, maar deze bleven intact.

De brandweer is nog geruime tijd bezig geweest met nablussen. Omdat er mogelijk asbest in de schuur aanwezig was, is de Adviseur Gevaarlijke Stoffen van de brandweer ter plaatse gekomen om een onderzoek in te stellen.