Moeder poogt autistische zoon uit huis te krijgen

UP/T. Kluiters Teresa van Beelen heeft in haar wanhoop de krant ingeschakeld.

HAARLEM - Sinds maart probeert Teresa van Beelen haar nu 22-jarige autistische zoon bij een instelling voor begeleid wonen te krijgen. Tot nu toe zonder resultaat.

Door Annalaura Molducci - 14-10-2016, 17:19 (Update 14-10-2016, 17:19)

Van Beelen heeft in haar wanhoop de krant ingeschakeld en de SP gemaild. Ze heeft de indruk dat ze bij de gemeente niet verder komt. Teresa’s zoon heeft PDD-NOS, dat is een verzamelnaam voor allerlei ’stoornissen in het autistisch spectrum’. De naam van haar zoon wil ze niet in de krant hebben. Ze laat hem ook...