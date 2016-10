Problemen jeugdzorg Hillegom nog lang niet voorbij

HILLEGOM - De problemen met de jeugdhulp in Hillegom en de overige gemeenten in Holland Rijnland zijn nog lang niet achter de rug. Minder geld en meer vraag zorgen dat de wachttijden voor onder meer zware zorg, dyslexie en behandeling van ontwikkelingsstoornissen ’problematisch’ zijn.

Door Sjaak Smakman - 17-10-2016, 9:37 (Update 17-10-2016, 9:37)

Dat de jeugdzorg het zorgenkindje is van de overdracht van zorgtaken van het rijk naar de gemeenten, zoals GroenLinkser Dick van Egmond het bij de raadsvergadering uitdrukte, was van meet aan bekend. In eerste instantie weigerde de regio...