’Mét senioren in gesprek’

HAARLEM - Het souterrain van het Van der Valk hotel in Haarlem vormde vrijdag het decor voor de Wooninformatiemarkt. Georganiseerd door de gemeente, woningcorporaties en zorgverleners.

Door Frenk Klein Arfmanstadsredactie@haarlemsdagblad.nl - 14-10-2016, 19:47 (Update 14-10-2016, 19:47)

Van maaltijden aan huis, alarmsystemen en hulp in en rondom het huis tot en met het woningaanbod; over alles is vandaag informatie te vinden. Met de huidige vergrijzing en het toenemend aantal senioren dat langer thuis wil of moet blijven wonen is er een toenemende roep om informatie, vertelt wethouder Jur Botter, die de markt met...