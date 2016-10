Over de doden:... “Yadadie, yadada”

Over de doden..is een wekelijkse rubriek waarin Jacqueline Schadee het leven beschrijft van onlangs overleden bekende en minder bekende mensen uit Haarlem en omstreken. Heeft u een suggestie voor iemand van wie u denkt dat hij of zij een postuum plekje in de krant verdient? Mail dan naar info@movingwords.nl. In deze aflevering: Edward Bierling, Geboren: Haarlem, 12 augustus 1961 - Overleden: Haarlem, 12 oktober 2016.

Door Jacqueline Schadee - 16-10-2016, 12:00 (Update 16-10-2016, 12:00)

Overal in speeltuin Het Paradijsje kon je hem horen zingen. Bestaande en zelfbedachte liedjes, over koffie, kinderen...