Scooterrijdster onderuit bij remactie op nat wegdek in Heemstede

Rowin van Diest Bekijk Fotoserie

HEEMSTEDE - Op de Glipper Dreef in Heemstede is zaterdagavond een scooterrijdster onderuit gegaan.

Om even over half acht reed de jonge vrouw met haar scooter over de Glipper Dreef, toen zij ter hoogte van de Bosbeeklaan wilde remmen voor een auto. De vrouw remde daarbij vermoedelijk iets te hard, waardoor zij met haar scooter op het natte wegdek onderuit ging.

Ambulancebroeders hebben de vrouw in de ambulance behandeld aan haar verwondingen. Na de eerste zorg is zij per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Agenten hebben de scooter van de vrouw met een politiebusje meegenomen.