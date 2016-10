Man (35) vernielt auto’s in Haarlem

ANP

HAARLEM - Een 35-jarige Haarlemmer is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden in de J. Craandijkstraat in Haarlem. De man had een auto vernield en ook een ander voertuig beschadigd.

Door Daniël Mol - 16-10-2016, 9:04 (Update 16-10-2016, 9:09)

De politie werd gealameerd door getuigen. Agenten troffen de man even later aan. Hij lag, met een fiets tussen zijn benen, verstopt achter een auto. De verdachte is aangehouden en meegenomen naar het bureau.

Het is niet bekend waarom de man besloot de auto’s te v ernielen.