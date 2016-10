Haarlem graaft dieper op Nationale Archeologiedagen

Foto Richard Stekelenburg Onder toeziend oog van het publiek graven archeologen Anja van Zalinge en Sem Peters een 18e-eeuwse deksel van aardewerk op. Bekijk Fotoserie

HAARLEM - Op meer dan 200 plekken in het hele land kon het publiek tijdens de Nationale Archeologiedagen afgelopen weekeinde nader kennis maken met het werk van archeologen. Haarlem groef - met een beetje toeval - nog een schepje dieper.

Door Richard Stekelenburg - 16-10-2016, 18:31 (Update 16-10-2016, 18:32)

Behalve een selfie maken bij het gereconstrueerde middeleeuwse skelet in het Archeologisch Museum op de Grote Markt, konden bezoekers in Haarlem zondag in de voormalige kaatsbaan van Huis ter Kleef aan de Kleverlaan ter plekke meekijken met het archeologische onderzoek dat daar...