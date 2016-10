Swingende en rijmende multiculti jongerenversie Hamlet in Toneelschuur

Foto Serge Ligtenberg Er wordt met echte zwaarden gevochten in een spectaculaire scène.

Verreweg de meest sexy Hamlet ever. Met zijn slobberhemd, een kruising tussen een capuchon-trui en een maliënkolder, om zijn getrainde torso, en joggingbroek is hij een even relaxte als vervaarlijke prins Hamlet.

Door Margriet Prinssen - 18-10-2016, 8:04 (Update 18-10-2016, 8:04)

Sterk en opvliegend, soepel in de heupen, opgewekt en swingend heeft hij weinig van de depressieve, twijfelachtige en zwaarmoedige jongeman zoals hij vaak wordt neergezet. Deze macho Hamlet deinst nergens voor terug.

ZEP Theaterproducties brengt na hun succesvolle Othello (2015) opnieuw een jongerenversie, gebaseerd op een meesterwerk van Shakespeare, in een...