Meer water in Schoterbos

Archieffoto Dergelijke taferelen moeten tot het verleden gaan behoren in het Schoterbos.

HAARLEM - In strijd tegen de waterproblemen in het Schoterbos krijgt het bos in Haarlem-Noord meer waterpartijen. Ook komen er meer ingangen, bruggen en een heuvel.

Door Henk Geist - 17-10-2016, 17:48 (Update 17-10-2016, 17:48)

Dat blijkt uit het eerste ontwerp voor een herinrichting van het stadspark, dat hard toe is aan een groot onderhoudsbeurt. Het park wordt in een aantal fasen aangepakt. In de eerste fase gaat het om maken van waterpartijen met bruggen, de grond die daarbij vrijkomt wordt gebruikt voor het maken van een vlinderheuvel.

Daarna worden er nog...