Vascobelo opent ene zaak na andere

HAARLEM - Op zoek naar een plek voor zijn koffiebar Vascobelo kwam Daan Meischke terecht aan de Zijlstraat.

Door Judy Nihof - 17-10-2016, 15:24 (Update 17-10-2016, 15:24)

De 31-jarige ondernemer keek er eens goed rond en wist toen zeker: hier kan makkelijk nog wat horeca bij. ,,Kijk bij Anne & Max, bij By Lima: in de weekends, op woensdag en op vrijdag is het áfgeladen.’’

Twee weken geleden opende Meischke, die in Haarlem woont, de vijfde vestiging van Vascobelo in de Zijlstraat. Meischke is mede-eigenaar van het uit België afkomstige bedrijf. Vascobelo...