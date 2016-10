Uitstel van fusie Zandvoortse zorginstanties

United Photos/Paul Vreeker Huis in de Duinen in Zandvoort.

ZANDVOORT - De fusie tussen de zorginstellingen Amie (drie verpleeghuizen en vijfhonderd medewerkers) en SHDH (zeven verpleeghuizen en vijftienhonderd medewerkers) is uitgesteld. Het plan is nu beide zorginstellingen pas later in elkaar te laten opgaan.

18-10-2016

Dat zeggen Simone Koops, lid van de Raad van Toezicht van Amie, en SHDH-bestuurder Pieter Wetser. Het opleidingsniveau van de verzorgenden van Amie moet eerst worden verhoogd. Ook is de inspectie nog niet tevreden over verpleeghuis Huis in de Duinen van Amie in Zandvoort.

De inspectie heeft driemaal...