Brein achter overval La Place Haarlem gaat vrijuit

HAARLEM - Een 16-jarig Zwanenburgs meisje dat vorig jaar augustus een overval op broodjeszaak La Place aan de Grote Houtstraat in Haarlem in scène zette, blijkt vrijuit te zijn gegaan. Maar twee eveneens jeugdige medeverdachten, die er door het meisje bij werden gelapt, zijn terechtgekomen in een strafzaak.

Vorig jaar augustus dwong een overvalster op klaarlichte dag een 16-jarige broodjesverkoopster van La Place tot afgifte van 820 euro. Het voorval werd door beveiligingscamera’s vastgelegd en uitgebreid door bedrijfsrechercheurs van V&D bestudeerd.

