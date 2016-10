Strijd tegen klotsende oksels

Foto United Photos/Paul Vreeker Michele, Nina en Jonathan. Een deel van de medewerkers en aandeelhouders van het bedrijf.

HAARLEM - Geen gerol, gespuit of geveeg ’s ochtends vroeg in de badkamer met deodorant van The Ohm Collection. Als je na het douchen Ohm opdoet, moet je eerst wat witte poeder op je hand gooien en dat vervolgens onder je oksels smeren. Per potje verschillen de geuren. ,,We zitten hier de hele dag poeder te snuiven’’, grapt Michele Dinger, de oprichtster van het merk.

Door Anouk Kragtwijk - 18-10-2016, 17:58 (Update 18-10-2016, 17:58)

Bij Michele is het idee voor een nieuw deodorant geboren toen ze een aantal jaar geleden op...