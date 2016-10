Haarlems werk magisch realist Wim Schuhmacher herontdekt

Wim Schuhmacher

HAARLEM - De Grote of St.-Bavokerk wordt al eeuwenlang door schilders op het doek vereeuwigd. Bij Galerie Nieuw Schoten is nu dit schilderij van een verstilde Bavo uit 1915 te zien - en te koop - van de Amsterdamse schilder Wim Schuhmacher (1894-1986).

Door Leontien van Engelen - 19-10-2016, 13:10 (Update 19-10-2016, 13:13)

Het is een redelijk vroeg werk van de tot het magisch realisme behorende kunstenaar, die vaak in een adem wordt genoemd met Carel Willink en Pyke Koch. Het schilderij kwam in 1975 onder de hamer bij Mak van Waay (Amsterdam) en is herontdekt door de Haarlemse kunsthandelaar Raymond Hensgens tijdens het leegruimen van een loods.

Schuhmacher bezocht Haarlem rond 1914-1915 en legde twee keer de Grote of St.-Bavokerk vast en schilderde diverse voorstellingen van de Bolwerken. Hensgens heeft twee van die schilderijen kunnen terugvinden in de literatuur. „Een van de Bolwerkschilderijen is heel herkenbaar, de ander minder. Met de twee werken van de Bavo meegerekend maakte hij dus in ieder geval vier Haarlemse schilderijen.”

Het schilderij is te zien in de galerie aan de Frans Halsstraat 17 Haarlem. Daar is ook een expositie met werk van Anton Buytendijk, ’Alles is ontstaan uit een volledig gebrek aan regelmaat’ te bekijken tot en met 17 december.

Zie voor openingstijden en meer informatie www.galerienieuwschoten.com