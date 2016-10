A9 bij Spaarndam dicht vanwege storing brug over Zijkanaal C

SPAARNDAM - De A9 bij Spaarndam is woensdag in beide richtingen enige tijd afgesloten geweest. Dit had te maken met een storing aan de brug over het Zijkanaal C.

Door Jan Balk - 19-10-2016, 14:48 (Update 19-10-2016, 16:04)

Beide brugdekken gingen niet meer naar beneden waardoor de snelweg afgesloten moest worden.

Het was deze maand al de vijfde brugstoring op een snelweg, meldde de Verkeersinformatiedienst.