Na elf jaar wordt wegverzakking eindelijk verholpen

HAARLEM - Elf jaar lang klagen bewoners van de Vincent van Goghlaan in Parkwijk al over de verzakkingen op deze weg. Het ziet er naar uit dat er volgende week iets aan gedaan wordt door de gemeente, ook al is het een tijdelijke oplossing.

Door Henk Geist - 20-10-2016, 8:15 (Update 20-10-2016, 8:15)

,,De kopjes trillen op tafel als er een bus voorbijrijdt’’, verzekert bewoonster Ellen Woudenberg. ,,Ik las laatst in Haarlems Dagblad dat de gemeente volgend jaar veertig miljoen uittrekt voor onderhoud. Maar wij wachten al elf jaar. De trillingen...