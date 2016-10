Bedrijfsruimte als meubelstuk in de Bakkerij

United Photos/Paul Vreeker Brechje Serné: ,,Het communitygevoel is dat we elkaar hier stimuleren.’’

HAARLEM - Brechje Serné, locatiemanager van de Bakkerij, leidt bezoekers graag rond in het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw op het Figeeterrein. In het gebouw waar tot begin dit jaar bakkerij Van Vessem was gevestigd, zijn nu zo’n dertig vooral creatieve ondernemers aan het werk.

Door Arthur de Mijttenaere a.de.mijttenaere@hollandmediacombinatie.nl - 20-10-2016, 9:00 (Update 20-10-2016, 9:00)

Architect Hans van Eeden heeft door het gebruikmaken van containers een slimme manier bedacht om de voormalige loods om te bouwen tot een licht en levendig geheel. Een manier, waarbij het aantal bouwvergunningen beperkt is gebleven. ,,Het zijn eigenlijk meubelstukken,...