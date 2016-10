Sprookjes komen tot leven

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Myrthe Smith legt laatste hand aan muursculpturen van het Hannie Schaft Centrum

HAARLEM - Met nog meer plezier naar de kinderopvang of de naschoolse opvang gaan. Dat geldt sinds deze week voor de kinderen van het Hannie Schaft Centrum in de Amsterdamsebuurt. Dat is te danken aan de drie sprookjestableaus bij de ingang van de opvang. Ze zijn tot leven gekomen omdat ze door de Haarlemse restaurateur Myrthe Smith van kleur zijn voorzien.

Door Henk Geist - 20-10-2016, 16:57 (Update 20-10-2016, 16:57)

Het karakteristieke voormalige schoolgebouw stamt uit 1929. De ingangspartij heeft een overdekte toegang, waarin drie tableaus zijn aangebracht van de bekende...