Baldadige vrouw schopt fietsen omver in Haarlem

Foto: Facebook Politie Haarlem

HAARLEM - Bij de daklozenopvang in de Wilhelminastraat in Haarlem is donderdag een baldadige vrouw aangehouden. Zij had meerdere fietsen omver geschopt.

Door Jan Balk - 21-10-2016, 13:03 (Update 21-10-2016, 13:03)

De politie meldt op Facebook dat beveiligers de vrouw na een worsteling in bedwang hielden. De vrouw is vervolgens aangehouden voor het verstoren van de openbare orde en baldadigheid.

De vrouw is een bekende van de politie. Zij staat gesignaleerd als vermist in Italië en is mogelijk ongewenst vreemdeling in Nederland. De dame zal wellicht worden uitgezet naar Italië.