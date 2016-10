Op de bres voor het oude groen Hillegom

United Photos/Paul Vreeker Hans Lommerse, An Sistermans en Wim Granneman bij de oude beuk in het Lokhorsterduin.

HILLEGOM - Kijk, wijst Wim Granneman, daar is hij. De verwijzing is overbodig, want deze eeuwenoude beuk met zijn zeker anderhalve meter dikke stam kun je moeilijk over het hoofd zien.

Door Sjaak Smakmans.smakman@hollandmediacombinatie.nl - 21-10-2016, 16:34 (Update 21-10-2016, 16:34)

Granneman vormt samen met An Sistermans , Peter Lommerse, Victor Hoenderdos en Roald Poortman de werkgroep bomen van de Vrienden van Oud-Hillegom. Ook het groen maakt immers deel uit van de geschiedenis van het dorp, verklaart voorzitter Hans Lommerse.

En al heeft de gemeente zelf een forse lijst van waardevolle en monumentale...