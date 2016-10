Haarlemse ondernemer Dirk Boterblom: ’Daklozen zijn niet allemáál losers’

Foto United Photos/Paul Vreeker Dirk Boterblom zet daklozen en verslaafden aan het werk: ,,Omdat ik zelf verslaafd ben geweest ken ik alle trucs en smoezen.”

HAARLEM - Tuurlijk. Soms denkt Dirk Boterblom wel eens: het is dweilen met de kraan open. ,,Voor elke dakloze die ik help, krijg ik er weer vier terug. Toch is het geweldig als je een paar mensen zo kunt stimuleren dat ze hun leven weer op de rails krijgen’’, vertelt de ondernemer van de Bijna Gratis Markt in de Zijlstraat in Haarlem.

Door Margot Klompmakerm.klompmaker@hollandmediacombinatie.nl - 25-10-2016, 9:00 (Update 25-10-2016, 9:00)

In zijn zaak biedt hij onder anderen daklozen uit de opvang van HVO Querido bij hem om de hoek structuur....